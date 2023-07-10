一名女子提起離婚訴訟主張，老公婚後經常限制她「只能留長髮」，還因她剪短髮而找長髮酒店妹曖昧，分居後，他還傳訊「短髮看起來真醜真胖」出言譏諷她，一審及二審都認，他反覆以一己偏好否定妻子，兩造互動不佳之狀況於分居冷靜多時之後未見和緩改變，夫妻關係名存實亡，判准離婚。

妻子提告主張，2009年結婚後屢因婆媳問題、生活習慣與個人價值觀等問題，與老公發生齟齬，且他對她的外貌頗有意見，甚限制她剪髮、染髮，他還曾到聲色場所與其他女子發生曖昧，她遭到背叛而受有精神痛苦，當時雖有意修復關係，然與他之爭執依舊。

前年2月間又因細故口角，她再難忍受而提出分居及離婚想法，他欣然同意分居提議，她搬離住處迄今已逾2年，期間他竟又傳送批評她短髮造型難看等人身攻擊訊息予她，兩造婚姻因上訴人可責所為已生重大破綻難以繼續維持，訴請離婚。

台灣高等法院維持一審判決，認定他從未放棄影響掌控她外貌決定之意圖，且分居之後，兩造皆無積極充分作為，用以改善關係之窘境外，他未曾釋出足夠善意，促進兩人重啟交流，又屢屢進行外貌批評，及其最初傷害兩造情感忠誠之所為，更屬損及雙方間之互信、互賴、互敬、互愛結合基礎，判准離婚，可上訴。