電動車正夯綠電趨勢難擋，相關供應鏈出現供不應求的狀況，競爭本就激烈的第三代半導體領域更加白熱化，台廠有望靠著完整半導體產業鏈的優勢，從全球競爭者中殺出一條血路。

【1】電動車崛起 碳化矽供不應求

電動車飆速成長掀起第三代半導體缺貨潮，科技大廠爭相投資碳化矽（SiC）產業，以卡位汽車動力系統的主導權。業者指出，台廠第三代半導體基板業者，包括環球晶、漢民及廣運等集團，可望從歐美日主導的供應鏈中突圍，成為國際市場新寵。

【2】IPC九好漢 下半年業績續旺

工業電腦廠（IPC）6月營收陸續公布，統計已揭露最新營運數字的相關個股中，共有連宇（2482）、廣錠（6441）、鑫創電子（6680）等9檔累計上半年營收仍繳出正成長，展望下半年在客戶拉貨力道轉強及遞延效應帶動，業績可望延續向上態勢。

【3】半導體U型復甦 外資喊買

半導體大規模升評千呼萬喚始出來，摩根士丹利證券直指現在就是產業景氣U型復甦的谷底，將產業觀點由「中立」升至「具吸引力」，升評日月光投控（3711）至「優於大盤」，加上美銀證券初評世界（5347）喊買，推測合理股價高達110元，二檔指標股除息後大反攻行情一觸即發。

【4】16檔Q2營收雙增 有潛利

全球股市出現高檔拉回，投資專家指出，「漲時重勢、跌時重質」，10日為上市櫃公司6月營收截止公告，屆時第二季獲利即可大致浮現，第二季營收季增及年增雙增，獲利有機會增長，加上法人逆勢買超，股價有機會反應基本面向上攻堅。

【5】半導體測試介面廠 H2更好p

半導體四大測試介面廠第二季營收擺脫谷底，其中精測（6510）、穎崴（6515）第二季營收均優於上季，市場預期旺矽（6223）第二季營收可望呈現季增，四大半導體測試介面廠今年均看好AI應用加速回溫，再加上車用需求也續增，下半年營運可望同步繳出優於上半年成績。