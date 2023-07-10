和潤企業公告6月自結合併營收為23.66億元，年增23.94%、月增2.19%；第2季合併營收為69.20億元，年增26.7%、季增5.41%；綜觀今年上半年的營運表現，累計合併營收為134.85億元，年增26.65%。 6月、第2季、上半年之合併營收皆再寫下歷史新高紀錄。

和潤企業單月、單季、上半年合併營收再創歷史新高，主要因為今年度各項業務持續深耕，多元並進，帶動整體營收增加。旗下子公司亦助攻有成，專精商用車分期之和勁企業營運效益持續發酵，營收月成長22%，成長動能強勁；隨著疫情趨緩國內旅遊活絡，和雲行動服務iRent租車服務趟次也持續增加，營收年成長32%，租賃需求持續暢旺。

裕融也公布6月合併損益自結，單月營收35億元，年增15.75%、月減1.92%，營收較上月歷史新高水準略微下滑，仍創下歷史次高紀錄，貢獻每股盈餘(EPS)1.16元；今年第二季103.80億元，年增16.18%、季增6.10%。累計上半年合併營收201.6億元，年增16.2%；稅前利益為47.2億元，年增10.6%，稅後盈餘36.3億元，年增16.7%，累計每股盈餘達6.27元，年成長1.13元(以加權平均流通在外股本54.82億元計算)，整體營運績效展現高成長動能。

上半年業績成長因素，裕融表示除歸功於本業車市回溫外，旗下金融事業公司表現亮眼為挹注獲利的主要來源。企業金融方面，新鑫企業受惠於企業資融業務成長為主要成長動能，光電業務部分正進行部分地區儲能案場建置評估，下半年待自有案場通過三轉一審核，即可推進售電業務時程；汽車金融事業正值各汽車品牌夏季銷售競賽，可望進一步帶動營收成長；消金業務積極與合作夥伴共同開發線上、線下業務及多元產品通路；水平移動服務事業則配合集團綠能移動策略發展，持續布局低碳生活周邊設備及服務。

展望下半年表現，裕融表示多元事業布局的策略已初見成效，將透過各事業體持續發展各項策略之執行，並樂觀看待與集團旗下發展事業之綜效。