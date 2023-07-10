歌壇天后李玟驟逝震驚娛樂圈，許多圈內好友都感到相當不捨；對此，歌手李佳透露，李玟離世前三周，還在李玟二姊家中唱KTV，而當時李玟也在場，過程中完全感受不到異狀，且李玟三姊妹的好感情也令人印象深刻。

根據港媒報導，李佳與羅啟豪是因參加香港音樂節目《中年好聲音》，才與同樣參加節目的李思林相識，李佳透露，在李玟離世前三周，兩人還一起到李思林家作客，當時李玟也在場，大家一起唱KTV，更稱讚李玟即使已是天后，卻完全沒有架子「她的狀態OK，沒有異樣，大家都玩得很開心」李佳表示，當時李玟的腳傷恢復不錯，也能好好走路，看起來很正常，「唱歌時有輕輕跪一下都沒問題」如今李玟離世讓她難以相信。

至於羅啟豪過去也見過李玟3次，因為他有兩個姊姊，二姊是李玟粉絲，開餐廳的大姊曾邀請李玟來餐廳作客，李玟曾對他說，有感受到他們三姊妹的感情，因為她跟姊姊也很親密。

羅啟豪提到李玟曾說她們三姊妹感情相當親密。（圖／擷取自李玟二姊臉書）

如今李玟驟逝，李佳與羅啟豪在得知噩耗後，都有傳訊息關心李思林，明白家屬心情尚未平復，沒有收到回覆也不會介意；此外，李佳先前在IG上傳出與老公、李玟的合照，被推測就是唱KTV時所拍下的「我們一起唱DIDADI……，妳還說喜歡跟我們在一起聊天唱K，等好天氣要一起BBQ……」。

李佳表示李玟腳傷恢復良好，還說等好天氣要一起BBQ。（圖／翻攝自李佳IG）

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