好市多自美國進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」，經高雄市衛生局檢出致癌物環氧乙烷，消費者食用恐產生血液疾病如血癌、淋巴癌和神經病變等疾病，好市多表示，若民眾有出現不適症狀，就醫後經醫師診斷確認是受到該商品影響，會負責相關醫療費用。

據《NOWnews今日新聞》報導，好市多指出，如果會員食用後有不適症狀就醫，經醫師診斷確認是「油漬摩佐羅拉乾酪」所致，可和好市多聯繫，會負責相關醫療費用。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海8日接受媒體聯訪時表示，環氧乙烷是國際癌症研究中心（IARC）公布的一級致癌物，歐盟和台灣都嚴格禁止使用，且不得檢出，但在北美卻核准使用當作香料調味。顏宗海說，長期接觸環氧乙烷，會產生血液疾病如血癌、淋巴癌，還會神經病變，呼籲長期食用民眾盡快就醫檢查。

另外台灣消費者保護協會昨（9）日也說，環氧乙烷會引起頭痛、噁心、嘔吐等症狀，甚至會增罹患加乳癌、血癌的機率，消保會訴求業者除了原價退費外，更應依照消費者保護法規範賠償商品原價1到5倍範圍內至少退回3倍費用，若消費者已經食用，勢必影響生活品質，精神賠償應至少2萬元。若好市多未妥善賠償，不排除協助消費者提集體訴訟。