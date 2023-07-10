日本勵志作家乙武洋匡，從小患有先天性四肢截斷症，後來因出版了《五體不滿足》而走紅。2016年乙武洋匡被爆出婚外情，更被曝光偷吃人數高達50人，當時重挫了乙武洋匡的勵志人設，更被批評是「五體不滿足」。而如今風波已退燒，他替自己過去外遇導致失去工作的歲月，下了一個註解:「人生的暑假」，讓網友痛批完全不知反省。

乙武洋匡在2016年被日媒爆料他與5女發生婚外情，還抖出曾經劈腿的總數高達50人，形象大崩壞，導致工作和活動全部停擺。不過，乙武洋匡沒有因性醜聞放棄人生，參與義肢開發工作，更從2020年開始肉身爬階梯，光是2021年就完成11500層樓，超狂體力讓人驚呼不思議。

此外，乙武洋匡在感情方面也是桃花朵朵開，2019年曾和一名混血兒交往，兩人還見了父母，可惜沒有下文，後來又和一名20出頭女性戀愛，去年春天分手；他現在的新歡也是20出頭美眉，兩人已同居。他最近替自己外遇導致工作停擺的時期，下了一個註解:「人生的暑假」，讓大批網友罵他「自以為是的文青」更痛批「不是人生的暑假，是春假吧！」

事實上，乙武洋匡友人透露，他深受女性喜愛的原因有兩個，第一是乙武洋匡是一個服務精神旺盛，言談風趣的人。儘管先前被爆出偷吃和不倫傳聞，但他很懂得拿來揶揄自己，而且表現出正向態度，反而讓人感到很親切，不會因此排斥他。其次，乙武洋匡平日儘管公事繁忙，但他「回訊息的速度很快，讓許多女性有安全感跟信賴」，過去他也曾信誓旦旦地說，「我回別人訊息很快速，我不會讓別人感覺到不安」。