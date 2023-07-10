民眾黨2024總統參選人柯文哲9日表示，他原本想於北流（台北流行音樂中心）舉辦演唱會，但沒料到卸任台北市長不到3個月，市府就不讓他在該處辦。對此，台北市政府文化局局長蔡詩萍說明，拒絕柯文哲是基於北流行政法人的獨立自主，這是柯市府時代的政策、亦為政績，對柯的說法感到遺憾。

蔡詩萍今（10）日在臉書以「為北流說不，說幾句公道話」為主題，提到自從接手台北市文化局的工作後，心之所念為「文化超越政治，甚至比政治更為久遠。政黨會下台，政治人物會退出舞台，但文化依舊舞春風，一百年來的台北城文化，便見證這個文化，歷史，超越政治的邏輯。」因此，當他看到柯文哲說要主辦演唱會，但向北流申請場地卻被「蔣市府擋下」之類的政治語言，自己完全不能理解。

對於北流、北藝接受外界活動申請的原則，蔡詩萍指出，並不在乎這些團體的政治傾向，但就是「不可以政治活動」，柯文哲辦公室之前確實申請北流場館，但也很誠實承認不敢保證沒有政治活動，「這點我要感謝他們的誠實」，所以北流第一時間就說不宜。

蔡詩萍談到，北流行政法人化，是柯市府時代的政策、亦是政績，沒人否認，但既然如此，獨立行政法人堅持不被政治活動染色，不是反而值得肯定嗎？又何來「蔣市府擋下」的政治語言呢？蔡表示，此決定是北流基於行政法人的獨立自主做出的決定，「它不需要向我們文化局請示，我也不認為我要介入，這就是行政法人的精神所在。」

蔡詩萍還談到，自己接任文化局長以來，便秉持文化優位的原則，不碰政治也不讓政治干擾他的同仁，這次柯文哲拿北流當政治操作的箭靶，「我是非常遺憾的，不得不為我的同仁，為北流說幾句話。文化歸文化，這是台北城精神。」