PGA美巡賽進入例行賽尾聲，台灣高球好手俞俊安今日在約翰迪爾菁英賽第四回合打出66桿，最終以低於標準16桿的268總桿並列第六收場；來自於奧地利的史特拉卡憑藉著1鷹9鳥的恐怖手感差點創下紀錄，單日62桿，低於標準21桿的263總桿、2桿優勢奪下生涯第二冠。

俞俊安在這場比賽表現相當出色，首回合5鳥4柏忌，70桿力爭上游；第二回合5鳥1柏忌67桿將名次往上提升不少；第三回合前9洞就抓了5鳥，第11洞更是成功獵鷹，可惜最後4洞吞了2柏忌，單日65桿，並列16。

俞俊安今日在第四回合手感極佳，狂推8個博蒂，如果沒有吞了3個柏忌，總名次可望並列第2收場，不過，俞俊安在受傷休息4個多月復出後繳出如此出色的成績，也幫助自己穩穩地取得聯邦快遞盃季後賽門票了。

史特拉卡本周表現更為神奇，首日打出高於標準2桿的73桿，第二回合9鳥1柏忌的63桿，第三回合6鳥65桿完美表現並列第13。今日大發神威，前14洞只有4洞打帕，其他10洞狂掃9鳥，更在第2洞5桿長洞獵鷹，不但一舉衝上領先地位，而且還大幅度超前，即便第18洞吞雙柏忌，仍無法動搖他奪冠希望，輕鬆贏得133.2萬美元獎金和500個聯邦快遞盃積分。