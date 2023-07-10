歌手采子（謝采紋）2021年因感情風波暫別演藝圈，今年4月出席活動宣布復出，並且已開始籌備新專輯，不過她回歸歌壇前，有媒體就直擊采子在早市賣手做飯糰、打工賺生活費，同時，護理科系畢業的她，經由同學的介紹，在偏鄉診所當護士，為民眾施打新冠肺炎疫苗。

采子在演藝事業巔峰之際，爆出交往邱鋒澤、卻劈腿何孟遠感情風波，采子形象大傷，遭經紀公司解約，她從此消失在螢光幕，直到今年4月出席活動宣布復出，根據《鏡週刊》報導，采子這段期間為了生活，在早市賣手做飯糰、時薪200元，每天早上5點上班、8點下班，一個月收入1萬2。

采子都戴口罩賣飯糰，不只老闆沒認出她，來買飯團的客人也不知道她是誰，同時，護理科系畢業的采子，經由同學的介紹，在高雄偏鄉診所當護士，為民眾施打新冠肺炎疫苗。對此，采子經紀人表示，的確打工一陣子，不過采子現在比較常在台北，「只有回高雄，偶爾會去幫忙。」

現在采子積極回歸演藝圈，除了錄新專輯外，月底也將舉辦「夏夜吻著海風和你」生日音樂會，這是采子回歸舞台的第一個大型活動。而采子日前被問到復出是否已做好準備？她則說：「我覺得都是過程，也許準備好，也許沒準備好，但都是會發生，我都會去接受。」