根據《Heavy》記者迪文尼10日搶先爆料，儘管湖人「一眉哥」安東尼戴維斯可從今年8月5日之後擁有提前續約資格，且是3年1.7億美元頂薪續約條件，可是湖人並不願意提前跟他續約，反而想要趁機壓低一眉哥的價碼，畢竟他實在太容易受傷了。

湖人今年休兵期先後跟里夫斯、八村壘、羅素等人完成續約，下一個考慮是否續約的對象就是安東尼戴維斯，他在上季場均25.9分、12.5籃板，不僅打了56場例行賽，也在16場季後賽全都出賽，目前他的合約還剩兩年，金額大約是8400萬美元。

不過湖人暫不考慮提前跟安東尼戴維斯續約主因，還是他在過去3季總共缺席了104場例行賽，幾乎都是因為身體出現傷痛，所以湖人高層希望可以觀望一下他能否繼續保持健康狀態，以及湖人下季打成怎樣，更重要的是詹姆斯到底接下來會不會走人。

假如湖人今年休兵期沒跟安東尼戴維斯續約，他可在明年夏天跳脫合約成為自由球員，所以關鍵還是湖人下個球季是否可以爭搶到總冠軍，或許湖人也可嘗試說服安東尼戴維斯不要續簽頂薪合約，可是安東尼戴維斯會願意接受這種接近屈辱的續約方式嗎？