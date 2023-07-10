PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，近期美國再次受到升息情緒干擾而下挫，台股也連帶受到影響，近日法人籌碼明顯轉趨調節，盤面出現獲利了結賣壓湧現，導致加權指數本週跌破月線，下檔尋求季線16300點支撐。

凱基投顧分析，過去美國製造業PMI與循環/防禦股比值，兩者年增率相關性高。觀察循環/防禦比走勢，在2020年衰退期間，循環防禦股比值走勢領先PMI反彈後，PMI年增率也谷底翻揚，在過去週期，兩指標也並無長期反向。6月兩指標出現背離表現，即循環防禦股比值走勢領先PMI反彈，此令部分投資人思考，6月PMI是否已處相對低點，拐點是否來臨，後續可觀察即將公布的通膨數據與財報表現。

孫傳恕指出，回顧這波台股揚升主要由AI、雲端及電動車等需求帶動結構性利多，推升電子類股成交比重回升至6、7成以上，但也因為今年以來科技族群漲多，且美國科技股即將進入超級財報季，預估AI題材業績要到明年才會真正反映，使得市場對整體投資氣氛轉趨觀望，因此7月下旬至8月公布財報公布期間恐造成市場買盤震盪，但整體而言AI長線無虞，且今年下年整體企業營運與獲利將優於上半年，進入2024年則真正進入成長軌道，因此逢低反而創造布局時點。