近年許多政治人物的碩士論文涉及抄襲，私立大學校院協進會接受教育部委託研究後建議，可發展「專業實務報告取代碩士論文」及設置「修課型碩士學位」。不過大學認為，如果太多人選讀修課型碩士，將影響台灣學術研究量能，教育部必須進行管控。

私立大學校院協進會進行「替代論文之專業實務報告與修課型碩士學位研究」，由元智大學校長廖慶榮擔任計畫主持人，目前已完成期中報告。

私立大學校院協進會的報告建議，替代碩士學位論文的專業實務報告與一般的碩士學位論文，評估標準應水準相當。專業實務的研究成果，可用書面形式以外的材料補充，例如數位影像等。

他們還建議設置「修課型碩士」，可分成兩類，一是修完27學分課程並提出3學分專題計畫報告，二是30學分全部都是修課。不過並非每個領域都可設修課型碩士，通常以商業管理、金融、行銷、會計、工程、資訊科技、教育及醫療保健等領域比較適合。

教育部表示，這項委託私立大學校院協進會執行的研究案，將於他們完成期末報告後，就報告之建議事項及涉及法令修正事宜，邀集學校以及協（進）會討論可行性與實務推動之作法。

東吳大學校長潘維大表示，碩士班很多是在職生（約占4成），他們只想增加專業知識以對自己的工作有幫助，而不是去做學術研究，修課型碩士剛好可以滿足他們的需求。

清大副校長戴念華表示，台灣讀博士的人在減少，我國學術研究相當依賴碩士生，而如果未來更多學生去讀不用寫論文的修課型碩士，將對我國學術量能造成重大影響。他提醒教育部在推出修課型碩士時，應要求各校設定招生比例，才不會打擊台灣學術發展。

至於以專業實務報告取代論文，戴念華說，如果研究的主題跟學術連結不強，譬如參與產學合作案，那可用專業實務報告取代論文。不過專業實務報告在台灣高教不是主流，國內還是比較著重透過學術研究創造知識。