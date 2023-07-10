譚姓男子父親死亡後，5名子女打官司請求分配遺產，法院判決譚男可分得1／5遺產，他拿著確定判決書到郵局要領父親1／5存款，郵局主張判決書指存款有590萬元多元，但實際上已被強制執行部分款項，只剩377萬多元，因有落差拒絕給付，他提告後，台北地方法院判決郵局須給付377萬多元的1／5共75萬多元給譚男。可上訴。

譚姓男子提告主張，父親在2017年死亡，因其生前在郵局有存款，兄弟姐妹間因無法協議分割，訴請法院後，法院判決5名子女就郵局存款590萬多元，各繼承5分之1，但他拿著法院確定判決書去郵局，卻發現父親帳號存款是377萬元。

譚男說，後來發現是因姐姐先提領35萬元，又自行指定扣繳遺產稅，導致帳戶遭強制執行197萬多元後，存款餘額只剩377萬多元，郵局人員因存款餘額與判決書不同拒絕給付，他於是提告請求郵局給付377萬多元中的1／5，共75萬4209元。

郵局主張，依法院確定判決，譚男可分得被繼承人遺產可分得1／5，但法院判決書中的存款是590萬多元，與被繼承人帳戶餘存款377萬多元有落差，郵局才會婉拒譚男取，避免日後產生紛爭。

台北地方法院認為，確定判決是指譚男可取得遺產1／5，他的父親在郵局內還有存款377萬元多元，郵局就必須就1／5給付譚男，判決郵局共須給付75萬4209元。