路透社報導，警方今天表示，他們尚未釐清這名男子的犯案動機，也尚未掌握他是否與受害者有任何關聯，受害者全都是在犯嫌隨機開槍的半個小時內中彈，警方說持槍歹徒騎著一輛非法機車犯案。

紐約市警察局助理局長肯尼（Joseph Kenny）在記者會上說：「根據影片，他沒有鎖定任何人，他沒有尾隨任何人。他騎著機車並隨機開槍。」

犯嫌第一次開槍過程的影片被傳至每位警察的手機後，不到兩個小時，這名25歲的犯嫌就在一條主要大道上被警察認出並逮捕歸案。

肯尼表示，警察發現一把手槍、一個擴充彈匣和額外子彈。

肯尼說，喪命的受害者是背部中彈的87歲老翁。紐約「每日新聞」（New York Daily News）引述受害者友人說法報導，這名老翁是阿里薩迪（Hamod Ali Saeidi），他每天都會步行數公里探視家人與朋友。

肯尼說，傷者包括一名臉頰中彈的44歲男子，他的情況危急；還有一名63歲男子是右肩中彈，目前情況穩定；有一名21歲男子肩膀中彈，傷勢不嚴重。

犯嫌也朝一群人開槍，但沒擊中任何一人。肯尼說，在每個犯案地點都可找到子彈彈殼。

警方不願公布犯嫌身分，但表示犯嫌過去有被逮捕一次的紀錄。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120710