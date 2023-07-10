輝達成功的祕訣究竟是什麼？又該如何管理龐大的公司？創辦人黃仁勳侃侃而談，他認為最重要的是讓員工擁有獲得訊息的權利，明白公司每一個決定背後的原因，才能快速應用在工作上，進而順利推動公司的計畫。

綜合外媒報導，黃仁勳傾向讓組織扁平化，內部溝通相當迅速，加上充分授權員工去了解公司的訊息，整體運作有相同認知，這對於一家技術驅動型的公司來說相當重要，尤其業界技術變革相當快速，應變能力也要夠出色。

另外，黃仁勳非常相信下屬的能力，尤其是第一層的資深員工，不需進行一對一指導就能清楚了解工作目標，「有很多人向我匯報工作，他們都非常快樂、知道自己在做什麼，且都是各領域的專家，所以一對一交流真的没有必要。」

至於公司如何制定未來戰略，黃仁勳開放大家集思廣益，「我會將未來戰略發送給所有人，他們會給予反饋，最後一起完善這個戰略計畫。」

黃仁勳強調，輝達的使命是解決那些幾乎不可能解決的運算問題，如果可以用一般的方法解決就不會去做，必須找出無法解決的問題，這樣才能吸引那些想發明新的運算方式、解決真正困難問題的優秀人才。