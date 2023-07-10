馬斯克在近日會見了包括法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在內的法國官員，以探討未來生產地點的選擇。
當被詢問到該投資是否可能與電池或特斯拉業務的其它部分有關時，財政部長對LCI電視台透露，特斯拉考慮到法國設廠有多種選項，有幾種選項都在檯面討論上。
勒梅爾說，馬斯克知道自己在法國將受到歡迎，「決定權在他身上」。
法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)在周日指出，他「非常有信心」特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)將挑選法國，作為該公司在歐洲生產電動車的大型投資。
馬斯克在近日會見了包括法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在內的法國官員，以探討未來生產地點的選擇。
當被詢問到該投資是否可能與電池或特斯拉業務的其它部分有關時，財政部長對LCI電視台透露，特斯拉考慮到法國設廠有多種選項，有幾種選項都在檯面討論上。
勒梅爾說，馬斯克知道自己在法國將受到歡迎，「決定權在他身上」。
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