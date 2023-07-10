北市民大道上的熱炒店近日控訴，台北科技大學資訊與財金管理系學生到店內消費，菜還沒上就把2鍋白飯吃光，業者供應不及，學生抱怨吃不飽而離開，還在Google以一星負評洗版，事後雙方道歉和解，本以為事件就此落幕，有網友又發現資財系主任昨（9）晚在臉書在發文表示，「資財系是吃飯系，因畢業的校友本來就可以吃很多飯」，再度引發討論聲浪。

原PO今（10）日於臉書社團《爆廢公社二館》轉貼北科大資財系主任的臉書貼文，吳姓系主任昨晚於臉書寫下，白飯事件已落幕，同學們已誠心道歉，老闆不僅欣然接受，也大肚提醒他不要太苛責學生，同時也希望網友能給同學們一些鼓勵，這個社會不缺批評和責備，但少了很多正念和鼓勵。

吳主任直言，「誰不會犯錯，錯了就是要檢討、道歉」，以後會處理得更好更成熟，就跟投機交易，一定要停損，勇於認錯道歉。吳主任接著說，「要說資財系是吃飯系，我欣然接受，因為我們系畢業的校友，本來就可以吃很多飯，很飽、很好吃」。

原PO看完整個事件經過，再看到吳主任的發文，他搖頭批評，出事趕緊帶學生到店家合照，處理完了就沾沾自喜，還說社會不缺批評，「真的有教學生錯在哪嗎？還是讓學生以為出事，這樣搞一輪就好？老師這樣的發文，有這些學生也不意外了。」

貼文引發關注，網友紛紛留言，「如果老師的素質也是這樣，那真的失敗了」、「做錯事道歉就好？悲哀的是有很多事情根本就不用想、也不會做」、「這老師是提油救火耶」、「連處理小事都能發展到這麼嚴重了，能期望在面對大事時會處裡好嗎？」、「叫飯桶系好了，獲利不是靠創造的，是靠吃回本後開始獲利的」、「再次刷新三觀」、「原來北科大資材系的錄取標準，是依照飯量來決定」、「上樑不正下樑歪」。

但另一派人認為店家和學生都已和解道歉，不須再放大討論，「好了啦！兩方都和解了，還要引戰喔」、「如果老闆本人已經接受道歉，其他人也不用再說什麼了吧」、「既然都和解了，老師的留言也針對認錯角度出發，沒啥問題啊」。