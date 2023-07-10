此外，北韓中央通信社（KCNA）刊出的聲明引述一名國防部不具名發言人的話說，北韓聲稱美國偵察機最近侵犯其東岸附近領空。

這名發言人說：「無法保證不會發生美國空軍戰略偵察機在東海上空遭擊落這類令人震驚的事件。」

路透社報導，聲明援引北韓過去在兩韓邊境和沿海地區擊落或攔截美國軍機事件。北韓經常抱怨美國在朝鮮半島附近進行偵察飛行。

北韓中央通信社說，美國向朝鮮半島投射核戰略資產的舉動，是對北韓和鄰近國家的公然「核訛詐」（nuclear blackmail），對和平構成嚴重威脅。

北韓中央通信社說：「朝鮮半島地區是否將出現沒人想看見的極端情勢，取決於美國未來的行動，若出現任何意外情況，美國將承擔全部責任。」

一艘美國核動力潛艦已於上個月抵達南韓釜山港。

南韓和美國領導人今年4月同意讓美國海軍核彈道飛彈潛艦訪問南韓，將是自1980年代以來首次，不過當時並未給出具體時間表。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120710