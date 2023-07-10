“一束最耀眼的星光，將整個世界照亮；一種最熱烈的心跳，讓希望在四季生長……”7月8日晚，伴隨著主題曲《世界因你而美麗》的旋律，國窖1573“世界因你而美麗——2022-2023影響世界華人盛典”在北京鳳凰中心圓滿落幕。

盛典再度向在不同領域對世界做出卓越貢獻的華人致敬。許倬雲、王堅、葉玉如、吳蠻、朱小久、王嘉男分獲殊榮。

本屆“影響世界華人盛典”全面升級，續寫華人榜樣故事。主辦方匠心安排，整場盛典既有振奮的醒獅表演，也有溫情的娓娓講述。多元化的呈現形式背後，更是中華文化在全球多元文化中不斷交流互鑒、融合發展的寫照。

舞臺多變，但初心未改，身在北京鳳凰中心現場的觀眾以及通過網路直播觀看盛典的全球華人，共同感受華人榜樣走向世界的旅程、在獲獎人的分享中得到正向啟示。

盛典現場。（圖/鳳凰衛視提供）

醒獅起舞振奮精神 鳳凰展翅連接世界

8日晚8時許，盛典在豪邁恢宏的舞劇《醒·獅》表演中正式拉開帷幕。在激蕩的鼓點與躍動中，振奮華人精神、凝聚華人力量，影響世界華人再次啟航。自2007年啟幕以來，“影響世界華人盛典”已成功舉辦十四屆，先後有百餘位傑出華人在這裡向世界展現中華兒女的卓越智慧與寶貴品質，他們的才智和堅持成就了這個世界的種種美好。

廣州歌舞劇院舞劇舞蹈演員表演《醒·獅》。（圖/鳳凰衛視提供）

鳳凰衛視主持人尉遲琳嘉、田川、胡一虎。（圖/鳳凰衛視提供）

鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威先生致辭，介紹了鳳凰衛視作為海外最大的全媒體華語文化傳媒集團，在推動國際社會溝通對話、促進多元文化交流融合方面的積極作為，並強調華人盛典多年來讓全球華人如約相聚，已成為一條連接中外文化的紐帶。

徐威致辭。（圖/鳳凰衛視提供）

徐威表示，中華文化綿延五千年，在世界各地生生不息，與各國文化和諧共生。一年一度的華人盛典，不僅是表彰華人成就的舞臺，更是致敬中華文化、促進中外交流的平臺。近二十年來，華人盛典講述華人故事、展現華人風采、凝聚華人情感，已經成為一本銘記華人精神的紀念冊。

徐威表示，今天的世界紛爭不斷，作為海外最大的全媒體華語文化傳媒集團，鳳凰衛視將和全球華語媒體同仁一道，更多宣導以交流化解隔閡，以“各美其美，美美與共”的包容心態，平等、平和地展開國際交流，傳遞資訊、凝聚共識，成為推動國際社會溝通對話、促進多元文化交流融合的橋樑。

致敬華人榜樣 凝聚全球華人 傳播中華文化

國窖1573“世界因你而美麗——2022-2023影響世界華人盛典”，歷史學家許倬雲獲頒“2022-2023影響世界華人終身成就大獎”；雲技術專家、中國工程院院士王堅，香港科技大學校長、中國科學院院士葉玉如，琵琶演奏家、教育家吳蠻，英中律師協會會長朱小久，跳遠世界冠軍王嘉男，獲頒“2022-2023影響世界華人大獎”。

許倬雲：看遍萬古江河 經緯華夏春秋

許倬雲獲頒“2022-2023影響世界華人終身成就大獎”。（圖/鳳凰衛視提供）

許倬雲，華語世界最具影響力的史學大家之一，精通上古史、經濟史、文化史、考古學、社會學。他曾說，“我要從世界看中國，再從中國看世界。采人之長，舍人之短，在我們源遠流長的基礎上，熔鑄一個真正的全球化文化的初階，在更遠的未來繼長增高。拳拳此心，以告國人。”“因為我一輩子不能動，不能跟人家一起玩，所以永遠做一個旁觀者。”由於出生時身體的殘缺，加之所處的特殊時代，讓許倬雲終身的歷史研究都注重“常民”視角。

93歲的許倬雲獲頒“2022-2023影響世界華人終身成就大獎”。盛典現場，鳳凰衛視主持人胡一虎、田川、尉遲琳嘉分別從“中華情懷”、“學貫東西”、“修己安人”的維度講述許倬雲的故事。

許倬雲因年事已高未能現場出席，他以視頻形式分享獲獎感言，稱獲得“影響世界華人終身成就大獎”出乎意料，也受寵若驚，假如要用一句話歸納（人生）心得，就是要自己先安定，不要隨波逐流，不要慌慌張張，不要因為憂愁困苦而不去想問題，定下心來往前看，往旁邊看，讓周圍的人安定下來是最大的責任。

許倬雲還特別委託好友、中國社會科學院考古研究所研究員許宏先生到盛典現場替他接受獎項，並帶來一份特別的禮物——即將出版的《經緯華夏》樣書。許宏表示，《經緯華夏》是《萬古江河》之後，許倬雲的另一部成熟的系統大通史，他用這部著作為七十年學問生涯做出圓滿總結。鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威上臺接受贈書。

7月10日是許倬雲先生93歲壽辰，盛典現場特別連線遠在美國匹茲堡的許倬雲先生，現場觀眾熱情歡呼，與樂團小朋友共同唱響生日歌。許倬雲在即時視頻連線中表達了感動，許老的夫人孫曼麗女士也驚喜亮相，與觀眾溫馨互動。

許倬雲夫婦視頻連線與觀眾溫馨互動。（圖/鳳凰衛視提供）

王堅：躬身尋夢 雲端飛行

王堅獲頒“2022-2023影響世界華人大獎”。（圖/鳳凰衛視提供）

雲技術專家、中國工程院院士王堅首創“以資料為中心”的分散式雲計算體系架構，率先提出採用計算作為公共服務的產業模式，主持研發以大規模分散式運算系統“飛天”為核心、擁有自主智慧財產權的阿里雲計算平臺，顯著提升了中國在全球雲計算領域的話語權，使中國雲計算的起步發展與國際基本處於同一水準。

盛典現場，王堅帶來了一段TED演講，他以真實的故事生動講述“雲計算”的前生今世與未來，同時介紹了2050青年活動中的“天使飛行”計畫，傳遞引導更多年青人相聚的初心。“2050這個年份，既不太遠，也不太近，是我們大多數人都能夠活到的年份，也是為了有一個更好的2050。未來一定是屬於年青人的，我希望所有的年青人都能帶著自己的初心去做一些事情。”

2050青年代表嚴力行作為自願者代表，上臺見證和分享老師獲頒“2022-2023影響世界華人大獎”的喜悅。深耕“雲計算”領域的專家、香港中文大學（深圳）校長講座教授，今年80歲的黃鎧先生和嚴力行共同為王堅頒獎。隨後，王堅還在盛典現場正式公佈了“天使飛行”的飛機尾號——B-12QM。

黃鎧和嚴力行共同為王堅頒獎。（圖/鳳凰衛視提供）

吳蠻：琵琶行歌 弦音萬里

吳蠻獲頒“2022-2023影響世界華人大獎”。（圖/鳳凰衛視提供）

“影響世界華人大獎”的獲得者吳蠻，是琵琶演奏家、教育家，浙江音樂學院特聘教授，也是跨界音樂與跨文化交流的標誌性人物。她帶著琵琶走出國門，以超凡脫俗的琵琶技藝驚豔世界，從單打獨“奏”到跨界合作，她收穫的不僅是獎盃、榮譽和世界樂壇的認可，被西方公認為“將琵琶轉變為通往中國文化的大門”。

國家大劇院音樂藝術總監呂嘉先生登臺為吳蠻頒獎，他也是吳蠻在音樂道路上一位元非常重要的朋友，曾在世界各地累計指揮過700多場音樂會和歌劇，是第一位在義大利出任國家歌劇院首席指揮的亞洲指揮家。呂嘉在現場表示，吳蠻一直在探索中國文化和世界文化的交流，她是第一位把中國民族樂器融合到全世界的作曲家的作品中，大大提升了中國民族文化、民族音樂在世界上的影響，為中國民族樂器融入世界開闢了一條新的途徑。

呂嘉為吳蠻頒獎。（圖/鳳凰衛視提供）

吳蠻表示，很幸運這些年和各種藝術形式與藝術領域的藝術家們合作，通過音樂合作從而跨越文化邊界，讓中國琵琶在世界舞臺上進行展示和交流。接下來，她將在國家大劇院開啟全新的音樂會旅程，把音樂帶給更多的人，也希望可以和更多熱愛琵琶的年輕人展開音樂交流。

盛典現場，吳蠻還邀請了兩位朋友——來自法國的烏德琴、古典吉他、電吉他演奏家布拉漢·皮爾，以及阿拉伯樂手、中東鼓手黃瑟——共同演繹由她創作的《茶園曲》，帶給觀眾一場跨越地域的音樂盛宴。

吳蠻現場演奏。（圖/鳳凰衛視提供）

朱小久：托舉尊嚴 和合世界

朱小久獲頒“2022-2023影響世界華人大獎”。（圖/鳳凰衛視提供）

2022-2023影響世界華人大獎獲得者、英中律師協會會長朱小久，不但有著奇特的“轉行”經歷——大學學海洋生物，後去美國讀了生物化學博士，後來成為一名律師，她為海外華人的權益努力、用智慧消解偏見、在海外舉辦起普通話朗誦比賽等事蹟也頗具傳奇色彩。

“她用智慧消解了自己家庭裡的偏見，她以專業讓法律界放下了對華人律師的偏見，她用格局打破了歐美社會對海外遊子的偏見，她幾十年如一日地宣傳中華文化，是反種族歧視的華人女英豪……”在華人盛典現場，鳳凰衛視主持人尉遲琳嘉以一段精彩幽默的講述，生動呈現了朱小久的故事，贏得現場陣陣掌聲和網友點讚。

中國僑聯顧問、中國華僑公益基金會理事長喬衛先生為朱小久頒獎。

喬衛為朱小久頒獎。（圖/鳳凰衛視提供）

作為張治中將軍的外孫女，朱小久在獲獎後特別表達了對外公的感謝：“外公戎馬一生，心向和平，一生都走在自己認定的大道上，他總說‘咬一口薑喝一口醋’，說的是只有承受所有的苦辣辛酸，歷盡艱苦，才能成人立業。這句話也是成了鼓勵我前進的座右銘，督促著我不斷前進。”她表示，未來將繼續堅持用西方人聽得懂的方式傳播中華文化，促進華人與不同國家和文化人們的交流，幫助他們更好地融入主流社會。

王嘉男：十年成一躍 青春當沸騰

王嘉男獲頒“2022-2023影響世界華人大獎”。（圖/鳳凰衛視提供）

2022年，尤金世界田徑錦標賽男子跳遠比賽中，王嘉男憑藉第六跳8米36逆轉摘得中國男子跳遠第一枚世錦賽金牌，成為中國第一位男子田賽專案世界冠軍，創造了中國田徑的突破。

中國國家級教練員鄒振先為王嘉男頒獎，兩代田徑人同台，讓現場觀眾和海內外華人一起見證傳承的力量。今年68歲的鄒振先是中國田徑的功勳級前輩，也是第一位突破17米大關的亞洲三級跳遠運動員。他在現場講述了與王嘉男的緣分——遼寧老鄉，王嘉男剛進國家隊時，鄒振先就注意到了這個謙虛有禮貌的小夥子。當時就知道這個小夥子前途無量、未來可期。鄒振先表示，他相信世錦賽金牌不會是王嘉男奮鬥的終點，“當打之年，他還將在更大的舞臺上飛得更高、跳得更遠！”

鄒振先為王嘉男頒獎。（圖/鳳凰衛視提供）

王嘉男表示，在自己亮相世界大賽的第10年獲得“影響世界華人大獎”，既是鼓勵，也是壓力，“我會更加努力，不辜負所有人對我的期許和支持，希望明年，我的第三次奧運之旅，會有一個讓大家都滿意的結果。”

葉玉如：守護生命記憶 掌燈科學之門

葉玉如獲頒“2022-2023影響世界華人大獎”。（圖/鳳凰衛視提供）

葉玉如是香港科技大學校長、中國科學院院士。作為國際知名的神經生物學家，葉玉如長期致力於探索神經科學的前沿領域。近年來，葉玉如團隊專注於阿爾茲海默症診斷和治療方法的研究，取得了突破性進展和創新成果。對阿爾茲海默症來說，早期診斷是非常重要的一環。葉玉如帶領團隊開發出新型血液檢測方法，可以通過血液檢測在阿爾茲海默症病徵出現前的5至10年進行篩查。因在阿爾茲海默症研究領域的重大突破，葉玉如榮獲“2022-2023影響世界華人大獎”。

在盛典現場，同樣關注阿茲海默症患者群體的中國電影家協會副主席黃渤以視頻形式向葉玉如致敬。黃渤提到，目前我國約有1000萬阿茲海默症患者，意味著正有1000萬個家庭飽受這個疾病的煎熬，葉玉如女士執著在這條艱難的道路上，竭盡全力給絕境中的患者爭取一絲希望，“我們向葉玉如致敬的同時，也希望有更多人能加入到葉玉如前行的隊伍中，共同攜手，早日攻克阿爾茲海默症。”

黃渤以視頻形式向葉玉如致敬。（圖/鳳凰衛視提供）

瀘州老窖股份有限公司常務副總經理王洪波先生在現場為葉玉如頒獎，他表示，葉玉如院士潛心科研、甘於奉獻的高尚精神令大家無比崇敬。無數和葉玉如院士一樣，躬耕於科研一線的科學家們，是各行各業學習的榜樣，也是全球華人的驕傲。

王洪波為葉玉如頒獎。（圖/鳳凰衛視提供）

葉玉如感謝黃渤、王洪波總以及所有關注、關心阿爾茲海默症的朋友，也感謝團隊和家人的支持和理解。她提到，阿爾茲海默症的研究需要大量的資料作為支撐，而現在的樣本還遠遠不夠的。“為了更早的攻克阿爾茲海默症，需要更多的志願者提供樣本參與這項研究。”主持人田川回應表示，鳳凰衛視一直關注公益領域，在2004年成立了“鳳凰慈善關愛基金”，將用實際行動號召更多的志願者參與，助力葉玉如院士的研究。

續寫華人故事 華人盛典影響力不斷提升

自2007年以來，先後有楊振寧、袁隆平、金庸、貝聿銘、屠呦呦等獲得“影響世界華人終身成就大獎”。還有近百位個人或團體在不同界別獲得“影響世界華人大獎”，向世界展現了中華兒女的卓越智慧與寶貴品質，也讓全球華人因榜樣的力量而更具自豪感和凝聚力。

此次盛典前期，主辦方通過社交媒體平臺全方位介紹提名獲獎者，同時發起互動、收集網友提問。盛典正式開幕前，鳳凰衛視主持人艾楚怡替網友向獲獎嘉賓提問，網友通過直播“收到回覆”後，紛紛留言表示“接地氣”、“有現場感”。

艾楚怡。（圖/鳳凰衛視提供）

盛典在《世界因你而美麗》的主題曲中溫情落幕，海內外華人朋友在網路平臺對盛典給予積極評價，並表達對明年盛典的期待。主辦方表示，本屆盛典圓滿落幕，可以說在現場和網路直播平臺全程綻放，“世界因你而美麗”的初心也必將在大家的鼓舞和支持下繼續傳承。正如徐威先生在致辭中所說，志合者，不以山海為遠。正是因為海內外所有支持、關注華人盛典的朋友們的鼓勵和幫助，盛典的品質和影響力才能不斷提升。

（圖/鳳凰衛視提供）

國窖1573“世界因你而美麗——2022-2023影響世界華人盛典”由鳳凰衛視集團聯合中國新聞社、香港大公文匯傳媒集團、明報、星洲日報、旺旺中時媒體集團、世界日報、亞洲週刊、歐洲時報、中文導報、國際日報、澳華電視傳媒、南美僑報、非洲時報等海內外多家有影響力的華語媒體機構共同發起，並由鳳凰衛視、鳳凰網聯合主辦。盛典指定產品供應商雅茶集團也對本屆盛典給予支持。讓世界品味中國，讓華人榮光點亮世界。讓我們一起，向傑出華人致敬、共用華人盛典榮耀。

盛典將於7月15日（星期六）22:00在鳳凰衛視中文台、美洲台、歐洲台播出，7月16日（星期日）22:00在鳳凰衛視香港台播出。