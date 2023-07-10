陸系外資表示，聯發科股價在5~6月表現強勁，主要是因為和英偉達的合作，加上高股息題材，只是，當前其股息題材已經暫時消失，且Android手機的需求仍低迷，預期晶片端的庫存調整將持續，將影響聯發科第3季回溫的幅度。現階段產業格局仍須關注主要Android廠商自製晶片以及三星在晶片的策略，都將攸關聯發科在整體產業的潛在規模，因此，下修聯發科目標價至677元，評等維持中立，另外，下調2023、2024年EPS ，幅度分別為8%、11%。

陸系外資表示，由於大陸Android手機的銷售仍弱，加上海外新興市場需求未見回溫，根據調查顯示，主要手機品牌商仍採取保守態度發貨，因此，即便通路庫存保持健康狀態，晶片等零組件的庫存恐仍偏高。對聯發科而言，下半年的高端產品天璣9200+採用率仍低(主要客戶僅Vivo)，而與高通得價格競爭仍僅限於部分與高通重疊性高的產品。長期而言，聯發科5G市場將受到大陸自研晶片擠壓，因此，須關注聯發科在其他領域的發展狀況，如高端晶片、車用、ASIC等。