泰國的Siam Motors屬於家族企業，集團年營業額已增至70億美元。Siam Motors表示，目前正與幾家中國大陸汽車製造業者，商談可能的合作項目，特別是在高檔電動車方面。電動車市場不斷成長，希望可以抓住這個良機。

從Siam Motors的商業走向可以看出，一向由日本車商所主導的泰國汽車市場，自2020年以來，包括比亞迪以及長城汽車等大陸車商，陸續注入14.4億美元在泰國投資後，日本以往獨大的地位出現動搖。

相較於中國大陸，日本汽車業者在電動車方面進度落後，無論是推出的車款，或者是周邊充電配套設備等。在中國大陸把觸角伸向泰國之後，部分與日本車商有多年合作關係的泰國業者，像是Siam Motors就是一例，也開始蠢蠢欲動投向陸企的懷抱。

除了是觀光大國外，泰國這個東南亞第二大經濟體，也是該區最大的汽車生產國和出口國。同時，就銷售量來說，泰國僅次於印尼位居第二位。日本車商很早就進入泰國市場，並且已把泰國當成是海外重要生產基地。

由於電動車就是未來的主要趨勢，泰國政府也把電動車產業當成是國家戰略項目之一。在泰國政府拼命向中國大陸招手後，電動車大廠比亞迪在泰國投資的工廠，在2024年商轉後，陸企就正式超越日企，成為泰國最大的外資。

對中國大陸車商來說，本國的競爭已經非常白熱化，逼得大陸政府日前出面，要各家汽車公司承諾，不再打價格割喉戰。除了泰國外，大陸電動車業者也把歐洲當成是另個競爭中心，目前市占率已來到兩成。

有一位曼谷的五十多歲中年大叔表示，過去十五年以來都是開豐田的汽車，但今年改開長城汽車的歐拉好貓（Ora Good Cat）電動車之後，發現自己回不去了，因為不會回頭再開傳統燃油車。

泰國官方數據指出，去年泰國新領牌近八十五萬輛新車當中，只有約1%是電動車。但今年光是前四個月期間，比重已大幅增至6%以上。這段時間，泰國共賣出18,481輛電動車，大部分都是比亞迪的，其次是中國大陸上汽集團（SAIC），以及美國特斯拉。

若再細看，其中7,300多輛是比亞迪電動車，比例約40%，豐田的電動車只有11輛。在泰國賣得很好的豐田汽車，與合作夥伴五十鈴，以及本田汽車，去年就占了泰國汽車與卡車總銷售量近70%。

野村綜合研究所（Nomura Research Institute）統計，未來十年中，若藉由販售價格便宜的電動車，中國大陸車商可以從日本競爭對手中，或許瓜分至少15%市占率。至於日本車商，可能移向更高端的市場。

過去十年中，日本豐田汽車在泰國投資近70億美元，擁有約27.5萬名當地員工。豐田表示，正考慮在泰國生產電動車，旗下電動車款bZ4X已於去年開始在泰國銷售，目前也拿到3,356張預約訂單。同時，豐田也計畫推出電動皮卡系列。

路透社報導，最晚到2030年，泰國政府希望年產量250萬輛汽車當中，約30%屬於電動車，並積極將自己打造成東南亞地區的主要電動車生產中心。例如，泰國就以由日本車商蓋好的車廠，向陸企證明汽車生產能力。另外，也提供租稅優惠政策。

大陸車商長城汽車指出，之所以選擇泰國作為電動車製造中心，是因為泰國基礎設施做得好、上游供應商充足，以及人才濟濟等。同時，也看好泰國電動車後市發展。