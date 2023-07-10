民眾黨總統參選人柯文哲9日表示，原本想在台北流行音樂中心舉辦演唱會，未料卸任台北市長不到3個月，北市府就不給他辦。北流表示，流行音樂場域不宜舉辦政治活動，故無法受理申請；台北市文化局長蔡詩萍10日則批評，柯文哲把北流當政治操作箭靶，他感到非常遺憾。

蔡詩萍10日透過臉書發文表示，接手台北市文化局的工作後，「文化超越政治，甚至比政治更為久遠」是他心之所念。看見柯文哲稱向北流申請演唱會場地，被「蔣市府擋下」之類的政治語言，他完全不能理解。

蔡詩萍指出，北流及北藝原則都非常清楚，歡迎各種不同訴求的藝文表演團體申請，我們不在乎這些團體政治傾向，但就是「不可以政治活動」。於是柯辦之前誠實承認不敢保證演唱會沒有政治活動，北流第一時間便說不宜。

蔡詩萍表示，該項決定是北流基於行政法人獨立自主做出的決定，不需要向文化局請示。北流行政法人化是柯市府政策與政績，如今獨立行政法人堅持不被政治活動染色，不是反而值得肯定？何來「蔣市府擋下」政治語言？

蔡詩萍表示，接任文化局長以來秉持文化優位原則，不碰政治、也不讓政治干擾同仁，看見柯文哲將北流當政治操作箭靶，他感到非常遺憾，不得不為同仁及北流說話。文化歸文化，是台北城精神。