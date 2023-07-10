近日，「北科資財營」營隊大學生8日赴北市名店「大道創意料理快炒」用餐，豈料菜都還沒上，他們就吃光店內提供的2大鍋白飯，吃不飽還怒至店家Google評論刷一星負評，令老闆十分傻眼。事後，學生登門向店家道歉。對此，有PTT鄉民好奇，「點過最貴的白飯價格」，讓網友挖出女星苗可麗，曾曝英國白飯一碗要價185元，狂讚「台灣真是寶島」。

最近北科白飯事件在網路延燒，有網友在PTT以「你點過最貴的白飯是多少錢？」發文詢問其他網友是否去過免費供應白飯的餐廳，點過最貴的白飯是多少錢？並透露自己9年前在香港一間很鹹的泰菜餐廳點過1碗30元港幣（相當於120元台幣）的白飯。對此，網友紛紛表示，「我吃過台灣最貴50元白飯吃到飽」、「在杜拜點過白飯，差點哭出來」、「一蘭40元」。

此外，有網友翻出苗可麗今（2023）年初的貼文，當時赴英國見到當地念書的20歲愛女綺綺，對英國物價非常震驚，她以「英國物價真的很高」為題，分享自己在飯店點韓國料理外送但未附上白飯，只好下樓去買1碗，結果「這碗白飯貴森森，一碗要價185元台幣，（約5英鎊）粒粒皆辛苦要珍惜！」

由於該碗白飯被網友猜疑為印度長米或泰國米，苗可麗透露吃起來沒有米香，感嘆：「台灣真是寶島！」當時男星楊子儀直言，這米看起來就很難下嚥，但苗可麗則說，「的確不好吃，但還是感恩，不然綠咖哩很難當湯喝」男星唐從聖則留言感嘆，「那一個排骨便當不就1200元」，對此，苗可麗回說，「大概也要5、600元」。