好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」產品經檢驗含有致癌物質環氧乙烷，好市多目前已下架問題產品，並啟動自願性召回。消基會表示，好市多僅要求消費者必須「憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業」，看不出發生事故後的誠摯歉意與賠償誠意及擔起其應負的責任，除應負損害的賠償金額，加上懲罰性賠償金不得低於新台幣2萬元。

針對「油漬摩佐羅拉乾酪」驗出環氧乙烷，好市多昨日表示，凡於2023年5月24日至7月1日購買此商品「Formaggio 油漬摩佐羅拉乾酪 （油漬乾酪）」的會員，可憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業；若會員尚留有商品也可一併帶至賣場辦理，統計共有1300名會員購買這項受影響商品。

消基會指出，目前國內食藥署對環氧乙烷的規範，在《農藥殘留容許量標準》中未核准作為農藥使用，此外《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》也未准許使用作為食品消毒用途。目前的研究都顯示，環氧乙烷藉由皮膚或呼吸道吸入，可能導致血液或淋巴癌症的風險。

依據《食品安全衛生管理法》第15條：食品或食品添加物有毒或含有害人體健康之物質或異物，依同法第44條，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

針對好市多公司短期內連續發生3起召回事件(冷凍藍莓、草莓、油漬乾酪)，消基會認為，好市多沒有在商品的品質上盡其把關嚴控之責，以致連續性發生危害消費者健康事件。雖然好市多迅速回收產品，但好市多僅要求消費者必須「憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業」，完全看不出發生事故後的誠摯歉意擔起其應負的責任。

消基會呼籲，好市多公司拿出企業良心，重新檢討及提出合理賠償方案，負起該有的法律責任，好市多也應即時亡羊補牢，迅速建立大型實驗室，對於食用商品，在出售前應做大規模的抽樣檢驗，並在安全無虞之下，再放行出售，避免食安事件再度發生。

本次好市多乾酪被告驗出含有致癌物質，其較之前2次事件對於消費者身體健康安全的危害更甚，故消基會認為好市多公司對已食入該食品之消費者，應負損害的賠償金額，加上懲罰性賠償金不得低於新台幣2萬元。