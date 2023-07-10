「反骨男孩」團長酷炫（莊堯宣）日前遭網紅星宣指控偷拍私密片，還分享給團員看，甚至還嘲笑女性的身體器官，讓她決心蒐證準備提告。對此，酷炫日前出席活動激動表示自己沒有偷拍，也沒違法，今（10日）深夜在社群無奈表示：「男生真的要好好保護自己。」女友柔柔也首度發文曝近況。

酷炫日前出席活動表示，自己是一個解決事情的人，「不舒服我就道歉，但是道歉不代表我有做不對的事情，因此才會說我沒有違反任何法律，因為我們目的是解決人的感受，再拿法律出來講，如果要告我沒有關係，我沒做錯任何事情。」且對星宣的控訴仍感到疑惑，覺得自己被利用，甚至後悔曾幫助過她。

酷炫更重申自己沒有偷拍，也沒違法，且針對星宣控訴開小帳求私下和解，酷炫則說自己已經有開了5個帳號，滿了無法再開新的帳號。而他深夜再感慨的發文：「男生真的要好好保護自己。」

而酷炫女友柔柔沈寂多時，近期首度在IG分享跟孫生前女友Wendy去泰國玩的美照，並寫下「第一次來清邁，隨便拍都很泰很出片，那邊人的生活感覺都好愜意，希望生活就是一直，悠悠閒閒比較適合我，有時候可以把自己丟到，沒有人的地方，啥事都不做放著，讓自己心靜。」讓不少網友紛紛留言關心。

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