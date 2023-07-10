杏一進一步說明，對醫療通路而言，營養品、保健食品和醫療器材等才是會員主要需求商品，不斷嚴選新品和獨家活動回饋消費者，也為營運增加動能。

杏一7月推出連鎖醫材通路獨家的集點活動「加一點杏福，質感家電印花送」，推出超過90家品牌，合計逾千種商品，消費滿額再送質感家電集點活動，藉此活動以延續營收成長動能。

7月份的主推商品中，以杏一獨家引進韓國原裝進口的「Nucare可倍力營養飲」最有吸引力，同時推廣德國獨家代理的「medi」護具之全系列折扣活動，來衝刺醫材業績。在失禁護理及皮膚護理部分更有德國與丹麥兩大歐洲高階品牌「安加適」及「Abena」系列產品，作為杏一會員們最推薦的選擇。炎炎夏日來臨，杏一與瑞士高端防曬系列產品「優佳ultrasun」達成獨家代理，期望透過各項健康護理領域的代理商品，來滿足所有杏一顧客的需求。

此外，杏一仍持續推動自有商品的開發，從會員反饋的需求中，找到消費者的真實需求。目前在已開發23支專屬之「御護」系列保健食品，並受到廣大杏一會員的認同與支持；同時更有「優護」、「禾護」等日用系列產品。