民眾黨2024總統參選人柯文哲昨（9）日在「董事長開講」粉絲見面會上表示，若有機會當選，未來行政院長人選考慮由國會最大黨推薦人選，但此想法卻讓網友全都崩潰，怒批「那選你幹嘛？」

柯文哲昨日在「董事長開講」粉絲見面會中被網友詢問，如何確保聯合政府順利運作，消除小黨無法執政的既定印象，他表示民眾黨有可能在下一屆的國會中搶到10幾席，代表藍綠白都沒辦法過半，讓政局穩定會變成是重中之重。

柯文哲說，不排除與藍綠合作，由國會最大黨推薦行政院長人選，避免可能發生倒閣的情況，「一定是要這樣的，否則還是會發生倒閣，很麻煩」。

此說法火速在PTT政黑板引起討論，許多鄉民們無言酸「那不就還是民進黨組閣」、「選了柯文哲結果經濟部長還是美花」、「給喬柯當院長，我要看血流成河」、「那我就直接投DPP就好了啊」、「這樣會不會閣揆變文燦」。

不過也有網友持反對意見，說「這個公開承諾讓藍營有拚立院最大黨的動機，也讓柯粉有動機去投藍營的立委，因為今年的民意就是討厭民進黨」、「這招高招耶，柯粉區域是關鍵少數，藍委讓柯粉投，而總統讓藍粉投柯」、「是由最大黨來推薦，而不是由最大黨來決定，留了一個但書」、「國民黨想要行政院長就要立院跟民眾黨合作」。