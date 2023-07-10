網紅蕾菈6日生下兒子「湯包」，幸福曬出一家四口合照，目前在月子中心休養的她，被問到第二胎為何不親餵母乳時，蕾菈就坦白：「因為不想隆乳了之後又下垂」，加上餵母奶胸部會漲得很痛、又很累，同時，她也強調：「每個媽媽都有自己的選擇」，認為小孩健康就好。

蕾菈生下兒子「湯包」，現在在休養的她，仍不時會在網上分享坐月子日常，蕾菈昨（9日）就在限時動態中提到，很多人都問她為何不餵母乳，蕾菈就坦白：「因為不想隆乳了之後又下垂」，加上餵母奶胸部會漲得很痛、又很累，蕾菈認為每個媽媽都有自己的選擇，老公也是喝配方奶長大的，「我不覺得有哪裡不好」。

蕾菈透露育兒狀況：「寶寶出生第3天，已經喝到50 CC了，而且固定4小時起床喝奶，健康就好」。同時，蕾菈也提到，生完3小時後，醫生就開退奶藥給她，「到目前為止只有第2天微漲，其他都沒有什麼不舒服」，護理師也提醒她，不要碰胸部、有漲就冰敷，不藏私的蕾菈也說，等她之後胸部恢復，再跟大家分享隆乳懷孕有沒有變形。