每個人的愛情觀都不為相同，有些人會抱著玩玩心態見一個愛一個，但有些人則是非常謹慎，不會輕易陷入情網，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、摩羯座、天蠍座不會隨便就進入一段感情，需經過種種考驗後，才會毫無顧忌地付出真心。

▍金牛座

金牛座個性慢熱，在感情中也是如此，許多人能感受到這種無聲的告示。金牛座的真心不輕易的表露出來，就算遇上了特別心動的人，他們照樣能悶著，而一旦認證後，往往就會非常認真專情。

▍摩羯座

摩羯座是個不折不扣的務實派，即使喜歡上一個人，也會努力克制自己，不讓自己被愛情情緒左右，認為是在冒險、賭博，只有通過內心的考驗後，才會毫無顧忌地全心投入。

▍天蠍座

天蠍座對愛情的要求極高，即使找到理想的對象，也不會囫圇吞棗，會透過多次的相處來深入了解對方，而當通過他們內心種種考驗後，就會深深的愛上，便會把最好的一切留給對方。