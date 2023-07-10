談到夏季水果不難聯想起火龍果，其又分成紅色和白色，營養上有何差異？營養師李婉萍指出，紅肉火龍果抗氧化較佳且含鐵量高；白肉火龍果則勝在膳食纖維及富含葉酸，對便秘、孕婦有益。此外，她也提到，無論紅肉或白肉都有不錯的營養，不妨交替著吃就能均衡攝取。值得注意的是，由於火龍果高鉀，慢性腎臟病患並不適合吃；糖尿病患也要注意攝取量。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文，介紹火龍果的營養價值。她表示，成熟的火龍果富含有機酸和鉀、鐵、葉酸等礦物質，也有不錯的膳食纖維，以及多酚和類黃酮等植物化學物質。其中，她指出，紅肉火龍果有更好的抗氧化功效；白肉火龍果則贏在膳食纖維且富含葉酸，特別是在懷孕初、後期容易便秘的女性來說，攝取它即可一次獲取雙重的營養補充。

然而，李婉萍提醒，即便火龍果低卡高營養，適合當作減重時期的點心，但也不能毫無限制食用。她說明，每100克火龍果含有約220毫克的鉀，因此對必須限鉀的慢性腎臟病患來說，並不適合吃。不過，單純性高血壓、沒有腎臟健康疑慮的患者，食用火龍果則有助身體排除多餘鈉離子，可調節血壓。除此，擔心水果糖分的糖尿病患，營養師建議可用量米杯來計算，一天攝取不超過2杯即沒問題。

至於火龍果有無最佳吃法？李婉萍分享，2種不同顏色的火龍果風味各有不同，營養上也略有差異，不妨交替著吃就能均衡攝取。另外，她也補充，雖然和動物性食物相比，火龍果的鐵吸收率沒有豬肝、牛肉效果來得好，但放在水果類別裡，紅肉的鐵含量是葡萄的8倍、櫻桃的4倍，相對而言確實含鐵量豐富。其推薦可搭配鳳梨、芭樂等高C水果一起進食更好，或是打成果汁或加上優格變成水果沙拉，都有助提升鐵質吸收率。