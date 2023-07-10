大聯盟明星賽全壘打大賽11日上午8時登場，參賽者8人包含大都會阿隆索（Pete Alonso）、藍鳥隊小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）、水手隊J-Rod（Julio Rodríguez）、道奇隊貝茲（Mookie Betts）、光芒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）、金鶯羅許曼（Adley Rutschman）、白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）。

根據賭盤BetMGM，最大熱門是兩屆冠軍「北極熊」阿隆索，其次是小葛瑞洛、羅伯特，後面還有J-Rod、賈西亞、阿羅薩雷納，至於羅許曼、貝茲似乎非常不被看好。貝茲是運動力特長的球星，不是重砲打者，但生涯也有3度單季30轟，本季明星賽前26轟在國聯高居第2。

貝茲向聯盟記者解釋，他是在妻子鼓勵之下參賽，她以職籃明星詹姆斯（LeBron James）為例，詹姆斯始終沒有參加明星賽灌籃大賽，成為許多球迷的遺憾。貝茲說：「這是我唯一還沒完成的事。」

小葛瑞洛是2019年的亞軍，他在決賽敗給阿隆索。水手隊J-Rod身為西雅圖地主球員，又是上屆亞軍，也格外受到關注，不過他首輪就要對上第2種子阿隆索，羅許曼將對上第1種子羅伯特。

首輪對戰組合：

(1) 羅伯特 vs (8) 羅許曼

(2) 阿隆索 vs (7) J-Rod

(3) 貝茲 vs (6) 小葛瑞洛

(4) 賈西亞 vs (5) 阿羅薩雷納