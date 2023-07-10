北市一名OL在公司午休時，發現胸部與腹部被人觸摸，抬頭一看才驚覺謝姓男同事正在觸摸她，隔日午休謝男故技重施，讓她氣得報警處理。台北地院審結，依犯性騷擾罪，應執行有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，謝姓男子與A女為同事關係，今年2月7日下午1時許，謝男見A女在辦公桌上趴著休息，便趁機觸摸A女的胸部與腹部，A女驚醒後質問謝男，謝男則快步離去，隔日間，謝男再度趁午休時對A女毛手毛腳，直到A女驚醒才罷手，經A女報警處理，全案才曝光。

台北地院審理時，法官指出，謝男已為成年人，僅因為一時衝動，就做出性騷擾行為，顯然欠缺尊重身體自主權利的觀念，造成被害人心理傷害，行為實在不該，兼衡謝男並無前科，素行良好，犯後終於認罪，但被害人無意接受賠償而調解破裂等情狀，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾等2罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。