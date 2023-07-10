連續一周天氣熱爆，天氣職人吳聖宇表示，本周風向轉變，7月上旬比較平靜的熱帶洋面開始熱鬧起來，南海到菲律賓一帶海域逐漸有熱帶擾動醞釀的趨勢，預估該低壓系統在周六、周日可能進一步發展成熱帶性低氣壓或輕度颱風，但直接影響台灣的機率較低。

吳聖宇今日在臉書發文，本周菲律賓東方海域逐漸有熱帶擾動醞釀的趨勢，接近周末的時候會比較明顯，低壓系統預估將在周三、周四（12-13日）向西進入南海海域後增強，周六、周日（15-16日）有機會發展為熱帶性低氣壓甚至是輕度颱風，不過依目前預報，路徑往海南島或廣東沿岸一帶移動的可能性較大，直接影響台灣的機會較低，後續變化仍有待持續觀察。

吳聖宇指出，周三、周四（12-13日）隨著菲律賓附近低壓系統逐漸向西往南海方向發展，台灣位於低壓環流北側，配合太平洋高壓外圍的氣流，整個大環境風向會由偏南風逐漸轉為東南風，西半部山區的午後雷雨發展明顯，有機會往西半部平地擴展。

吳聖宇指出，到了周五至周日（14至16日）低壓在南海海域逐漸增強，跟太平洋高壓之間的氣壓梯度越來越明顯，台灣附近的東南風顯著增強，帶來的水氣也變多，迎風面花東地區、恆春半島一帶陸續有短暫陣雨，西半部地區的午後雷雨狀況也會持續，同時沿岸風浪增大，尤其台灣南北兩端以及東半部的沿岸，海邊及海上活動都可能受影響。