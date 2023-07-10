男星柯震東於2011年參演九把刀執導的電影《那些年，我們一起追的女孩》出道，除了影視作品外，他的感情生活也是外界關注的焦點，而他過去曾與女星李毓芬交往過一段時間，如今他9日突然PO出李毓芬的MV畫面，引發討論。

柯震東9日晚間在突在IG限時動態分享李毓芬《是我不夠好》的MV片段，文中寫下「昨天台北電影節的總結」以及「未來會更好」勉勵自己，由於他所執導的電影《黑的教育》在台北電影節沒有拿下任何獎項，於是想透過這首歌來發表當晚的心情，而他當晚有趁喝醉前發文表示，他真的很愛台北電影節和金馬獎「電影圈不大不小！謝謝你們一直讓努力的我們聚在一起！真的很愛」，因此每次典禮結束後，無論結果如何，他都會期待下一次的典禮。

柯震東藉此發表心情。（圖／翻攝自柯震東IG）

此外，柯震東透過社群提到，很喜歡本屆北影的活動安排、以及所有得獎人的感言「有真誠有幽默」，讚美得獎者之餘也期許自己越來越好。

事實上，柯震東曾在2021年直播時被好友問到「最喜歡過去哪任前女友」，他則坦言，每一任都很愛，只是因每一任心理成長大不相同「目前為止，我最喜歡的是李小姐」。