當地時間7月9日，今年1月剛剛擔任德國工商協會（DIHK）主席的阿德里安（Peter Adrian）在接受德新社採訪時指出，即便供應鏈更加多樣化，中國仍將是德國以及歐洲企業的關鍵市場。他對放棄與中國貿易會產生更多積極變化的論調表示懷疑，認為只有透過交流才能更好地理解對方，傳遞價值觀和文化並取得成功。

觀察者網報導，截至2019年9月，德國工商協會是82個獨立的德國工商會（IHK）的行政聯合機構。根據德國有關法律規定，所有德國境內企業（手工業者、自由職業者及農業加工業除外）均必須加入德國工商會。該會在德國國內承擔著大量的公益任務。德國工商總會是300萬德國企業的最高發言人。

「德國政府和歐盟有可以理解的擔憂，試圖確保不會出現過度依賴，但這最終也可能對企業不利」，阿德里安表示，「出於這個原因，企業的目標是使供應鏈更加多樣化，但與此同時，中國仍然是德國和歐洲企業在亞洲的最重要市場」。

德新社介紹稱，今年6月中旬，德國首份國家安全戰略終於出爐，在該安全戰略文件中，德國政府闡述了未來將如何應對來自外部和內部的威脅，其中英文版6次提及中國，將中國定義為「合作夥伴、競爭者和系統性對手」。

同時，德國總理蕭茲也不斷強調，要在不完全與中國「脫鉤」的同時，減少對中國原材料的依賴程度。

「確保在一個合理的框架內促進與中國的商業往來，這符合雙方的利益」，阿德里安指出，認為這種商業往來對於德國和中國都是有利的。

報導稱，今年6月初，阿德里安曾率領代表團訪問中國。德媒指出，這位德國工商總會主席對「以貿促變」也發表了看法，認為這不會是自動發生的變化。

「我對是否放棄貿易會產生更多積極的變化，或（出現）更美好的世界感到非常懷疑。我認為，恰恰相反，因為當我們交流時，可以更好地理解對方，傳遞價值觀和文化。但我們不應該以傳教士的方式做這些事情，尤其是德國企業更不應該如此。因為我們只有在其他地區、也包括我們自己的市場，被視為能夠帶來改善，而不是自以為是，什麼都懂，我們才能在那裡取得成功。」