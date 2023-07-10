BLOCK THE SHOT.

RUN THE FLOOR.

SLAM DUNK FINISH.



Get to ESPN2 to see Victor Wembanyama in action! pic.twitter.com/4NANLqCyMG — NBA (@NBA) July 10, 2023

在馬刺總教練帕波維奇親自坐在觀眾席觀戰下，今年選秀狀元文班亞馬10日再於拉斯維加斯夏季聯賽出賽，揮別前役投13中2低迷手感，文班亞馬今天投14中9，貢獻27分、12籃板及3火鍋，可惜馬刺以80比85不敵少了今年探花韓德森(肩傷)的拓荒者，吞下拉斯維加斯夏季聯賽首敗。

文班亞馬首節表現平平，除了只拿2分，更有兩罰落空，但到次節，他逐漸打開身手，更接連兩次上演爆扣，不過打完上半場，拓荒者靠著德沃包辦17分，取得43比33領先馬刺，文班亞馬半場投5中4、6罰3進，拿11分、6籃板及2火鍋。

來到下半場，文班亞馬第三節貢獻6分、2籃板，可是他的馬刺隊友手感仍很低迷，也讓拓荒者一度領先到19分，文班亞馬首顆三分球也在末節出現，讓他得分來到20，他的第二顆三分球雖幫馬刺追成落後1分，可惜拓荒者隨即投進三分球穩住勝果。

文班亞馬雖找回應有手感，卻在罰球線上罰12中7，罰球表現仍不穩定，且有3次失誤，不過馬刺輸球主因仍在布拉漢、尚帕尼兩人手感低迷，布拉漢全場投17中1、僅拿5分，尚帕尼投6中1、只拿4分；拓荒者則以德沃29分最高，賈巴利帕克與瑞斯各有13分。