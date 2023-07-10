【全程字幕】世態炎涼？喊演唱會本想在北流辦 柯文哲揭「內幕」：太監就解決掉了 @ChinaTimes ​

民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲9日透露，本想在台北流行音樂中心舉辦演唱會，沒想到北流不願讓租借場地，大嘆「世態炎涼」，不過國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧透露，北流的租借辦法從2021年就明定「不得租借為政治相關的活動」，是在台北市前市長柯文哲任內通過的，「柯總統候選人應該支持柯市長」。

游淑慧今（10）日在臉書表示，柯文哲自爆曾想在北流辦演唱會但卻被擋，除了稱「世態炎涼」外，還暗指北流是太監揣摩上意，但柯應該是最了解北流的人，如今卻用重話指控，不免讓人感到難過。

「台北很多場館都有類似的規定！」游淑慧指出，北流目前的董事長是藝人黃韻玲，「是柯前市長任內聘請的」；北流目前的經營方式是行政法人，與小巨蛋不同，有非常大的獨立管理營運權限，「這是柯前市長任內制定」；北流表演廳的租借辦法和營運規章，從2021年開始就明定不得租借為政治相關的活動，「這也是柯前市長通過核定的」。

游淑慧說，相關規定不是針對柯文哲一人，而是針對所有人，要行政中立就是一切依照規定辦理，「我相信如果今天還是柯市長，應該也會支持北流依規章辦理。柯總統候選人應該支持柯市長」。