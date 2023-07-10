遊泰巴士翻車20多名陸客受傷！4 人受困急切割車身救命 10:042023/07/10 中時 朱紹聖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛載有20多名中國大陸遊客的旅遊巴士在泰國翻車，救援人員趕到後切割車身，救出受困人員。（翻攝自央視新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸央視新聞報導，當地時間7月9日下午，一輛載有20多名中國大陸遊客的旅遊巴士，在從泰國羅勇府沙美島前往芭達雅的途中發生翻車事故。 報導指，事故發生時正在下雨，路面溼滑，事故導致車上包括司機在內27人受傷，其中有4人被困在車內，救援人員趕到後切割車身將他們救出並送往醫院。 #車事故 #20 #巴士 #多名 #事故 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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