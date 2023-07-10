大陸央視新聞報導，當地時間7月9日下午，一輛載有20多名中國大陸遊客的旅遊巴士，在從泰國羅勇府沙美島前往芭達雅的途中發生翻車事故。

報導指，事故發生時正在下雨，路面溼滑，事故導致車上包括司機在內27人受傷，其中有4人被困在車內，救援人員趕到後切割車身將他們救出並送往醫院。