阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）表示，他所屬的政黨已向憲法法院（Constitutional Court）提出申訴，要求推翻停止認證6月25日選舉結果的決定。

在首輪投票中，中間偏左的「團結希望黨」（Unity of Hope, UNE）候選人、67歲的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）獲得第一高票，但有多個右翼政黨認為選舉恐有舞弊之嫌，要求當局檢查選票。

憲法法院隨後勒令檢查選票，引發選舉觀察員和美國、歐洲聯盟（EU）、美洲國家組織（OAS）等國際譴責，認為民主可能受到破壞。

法院下令重新檢驗投票結果已於6日完成，確認托瑞斯和阿雷巴洛得票率分居第一和第二。

然而，下級最高法院（Supreme Court of Justice, CSJ）在一份僅由主席巴爾德斯（Silvia Valdes）簽署的聲明中，下令選務當局暫緩認證選舉結果。

阿雷巴洛在申訴中要求廢除下級最高法院的命令，並對巴爾德斯可能「濫用權力」展開刑事調查。

挑戰首輪選舉結果的最後期限已於8日截止，托瑞斯也要求最高選舉法院（Supreme Electoral Tribunal, TSE）認證結果，並為決選鋪路。

托瑞斯在記者會說：「如果我們遵守憲法法院設下的最後期限，那麼最高選舉法院今天必須正式宣布進入決選。」

托瑞斯是瓜地馬拉已故前總統柯隆（Alvaro Colom）的前妻，而阿雷巴洛則是前總統胡安．荷塞．阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）之子。

6月25日的首輪選舉共有22位候選人，托瑞斯囊括15.86%的選票，阿雷巴洛則拿下11.77%。

若兩人確定進入決選，瓜地馬拉有望迎接10多年來首位政治立場偏左的總統。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120710