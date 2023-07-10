7月18日除自的8檔台股掛牌海外ETF，除00858外，還包括國泰標普低波高息(00702)、國泰臺韓科技(00735)、國泰新興市場(00736)、中信中國高股息(00882)、富邦美國特別股(00717)、富邦入息REITs+(00908)、群益道瓊美國地產(00714)等。

永豐美國500大ETF基金經理人周彥名表示，從美國商務部公佈的最終修正GDP數據顯示，今年第一季度美國GDP年增長2%，較此前公布的修正數據上修0.7%，超出市場預期的1.4%，強勁的經濟增長意味著美聯儲有更多的空間繼續加息，使通膨降至2%的目標，以利經濟穩定成長。

而該GDP上修主要是由於出口和消費者支出調升，根據美國商務部的報告，第一季度實際GDP的增長，主要來自強勁的消費者支出，尤其是商品和服務的增長，報告中指出消費者在耐用品方面的支出增加了16.3%，總體來看，消費者支出增加了4.2%，高於市場預期的3.8%。由此可見，儘管面臨高利率、高通膨，民眾強勁的消費支出依然帶動美國經濟持續成長。

周彥名指出，相較於2022年第四季度的2.6%成長率雖然較低，但是美國經濟總體呈現溫和增長，實際GDP增速的放緩主要反映了庫存投資下滑和商業投資放緩。美國亞特蘭大聯準銀行(Atlanta Federal Reserve)密切關注的GDPNow Forecast模型則顯示，美國第二季GDP可望成長2.2%，延續第一季的成長。

時序進入第3季，通常第3季進入美國市場都是相當好的時機點，加上美國明年有選舉議題，有機會開始在下半年開始發酵，依據過往經驗，在第3季初投資美國500大公司大多可以獲得相當不錯的回報，平均持有一年的報酬率達13.72%。