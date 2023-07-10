DIGITIMES研究中心分析師馬孟勤觀察中國大陸半導體產業9個細分領域相關業者的2018～2022年營收表現，作為衡量國產替代趨勢變化，以及中美貿易戰、華為禁令、出口管制等一系列制裁措施影響的指標。

馬孟勤指出，在全球終端需求反轉直下的經濟情勢中，2022年中國大陸9個半導體子領域共有7個總營收仍維持成長，依年增率排名依序為半導體設備、晶圓代工、功率元件、封裝測試、MCU、IDM、記憶體。

其中，中國大陸半導體設備產業近年雖維持高速成長，但對於微影設備等製程關鍵設備，短、中期仍難實現國產替代，即便是上海微電子聲稱自製型號SSA600的90奈米微影設備，實際上晶圓代工業者購買後也未曾實際投產。

另一方面，中國大陸9個半導體子領域共有2個總營收2022年出現衰退，分別為CMOS影像感測器（CIS）與驅動IC。其中，CIS下游應用因有近7成為前、後鏡頭等手機相關應用，使CIS與手機市場景氣高度連動。

而中國大陸驅動IC業者雖在晶片短缺背景下，2020～2021年總營收實現倍增，然而隨著疫情紅利逐漸消卻而面臨供過於求困境，相關業者紛紛遭客戶多次砍單。馬孟勤表示，中國大陸CIS與驅動IC業者普遍認為庫存修正已近尾聲，正做好準備迎接後續景氣復甦。