高虹安在2022年9合1大選中，突破重圍贏下新竹市長，然而一份最新民調顯示，自高上任以來，對她整體施政感到滿意（包含非常滿意及滿意）的民眾為44.62%，不滿意或非常不滿意的民眾卻達到55.38%；另針對新竹市府近期對於棒球場多項缺失處理的整體表現，也有5成5的民眾態度為不滿意，相當讓人意外。

據《菱傳媒》今（10）日發布的最新民調，對於高虹安在新竹市的整體施政表現，有15.28%的民眾認為非常滿意、29.34%滿意、23.21%不滿意、非常不滿意則有32.17%；而對於新竹市施政各領域的表現，在能複選的情況下，市民對經濟就業滿意度最高，達21.23%、接下來由高到低分別為教育18.96%、醫療環境17.55%、治安15.09%、觀光旅遊12.17%、環保9.62%、交通8.58%；而未來3年最困擾的新竹民眾的問題，則以交通73.58%拿下第一。

該民調還針對高虹安的施政表現和民進黨籍新竹市前市長林智堅進行比較，滿意高的僅30.57%、但對林治理新竹感到滿意的民眾則高達57.08%、剩下12.36%為「無意見與評論」。

至於受到全台國人關注的新竹市棒球場品質不佳一事，儘管高虹安上任後多次進行查驗，但民眾對於新竹市府在此事上的評價只有9.34%非常滿意、滿意也只占14.34%、不滿意者18.40%、而表態非常不滿意則高達37.55%。

該民調調查時間為2023年7月1日至2023年7月7日，調查對象為居住新竹巿、年滿20歲以上之網路人口，有效樣本為1157分，95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.88%內，抽樣方法則採用網路主動發放問卷，藉由資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例進行分層隨機抽樣，同時使用網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，以確保調查對象的唯一性。還針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對，輔以問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。該民調加權依內政部公布2023年5月民眾年齡、性別、戶籍資料，並整合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值。