高雄女中學生陳若雅平時創作釉彩工藝，她發現釉彩不像陶瓷素燒一樣穩定，製作時無法預測釉色的樣貌，因此陳若雅利用經驗的數據結合演算法來預測和模擬釉色的最後樣貌。此項發明獲得了美國ISEF國際科展二等獎，陳若雅也獲得蔡英文總統親自接見，表揚她為國爭光的榮耀。

陳若雅熱愛手作工藝，過去3年她除了兼顧學業外，另外也對釉彩工藝相當感興趣，不過她卻在製作釉彩時發現了釉彩向來無法解決的困境，釉彩的釉藥在燒製過程中難以猜測最後的呈現樣貌，這樣的工藝雖讓每個產品都有獨特味道，但也難以控制釉彩最終是自己所想的樣貌，因此陳若雅利用過去使用釉藥的經驗，加以利用演算法，來計算出釉彩最終的呈現樣貌。

陳若雅說，一開始的研究發想起因於從事陶瓷釉藥藝術創作時的不便與困難，因此想利用科學的方法加以解決。釉藥是由多種礦物混合而成，平時使用的瓷器皆是陶土塑形素燒，再利用各式上釉手法使釉藥附著於素燒坯上進行燒製而成。但也因釉藥燒製無法預測最終釉色呈現的不穩定性，加上自身3年製作釉藥的經驗，我將經驗數據結合演算法應用於釉色的預測和模擬。

陳若雅表示，科學研究是一段長期且艱辛的道路，除了犧牲部分念學校課業、社團活動和社交的時間外，實驗失敗等挫折的壓力也會隨之而來，但基於對釉藥藝術的熱愛才踏上了立志改變陶藝界發展困難的道路。除了有一部分的私心是想證明藝術領域的研究價值，另一部分是我不想放棄展示釉藥藝術的任何機會。