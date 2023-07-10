大陸有「世界工廠」之稱號，近年有許多分析師看好越南將取而代之，外媒指出，因陸美兩國的地緣政治緊張局勢，加上大陸的商業風險正在促使更多製造商遷出，越南已成為企業新的落腳地點。在越南經營五個開發區的比利時開發商 Deep C表示，台韓企業正加速從大陸撤離或遷移到其他國家，越南已躍升為全球供應鏈重要角色。

金融時報報導，受到地緣政治影響，供應鏈正從大陸撤離，使越南北部的Deep C Two工業園區對土地的需求很大，開發商已經在考慮如何創造更多空間。值得關注的是，蘋果（Apple）等全球科技公司的一些最大供應商目前都聚集在該工業園區。

Deep C銷售總監Koen Soenens說，包括台灣人、韓國人以及大陸人，似乎都在加速從大陸轉移或遷移到其他國家。他透露，詢問在大陸的外國公司下一步做什麼，他們則回答：「為服務海外客戶，目前正在尋找新地點。」

報導指出，過去30年來，越南以出口為導向的經濟成長，已使數百萬人擺脫了貧困，該國在科技供應鏈中贏得了重要地位，像是蘋果已在那裡生產了數百萬個AirPods。

根據越南政府數據，2022年越南的外國直接投資達224億美元、年增13.5%，外資投資越南興趣依然強勁，統計今年前5個月，越南吸引962個新的外國直接投資項目，比去年同期的578個高。

但報導也提及，越南成為全球供應鏈重要角色，這一趨勢暴露了將資源轉移到越南等國家的風險和不確定性，尤其缺電問題以及政府官僚態度，對越南經濟發展造成負面影響