台中蘇姓骨科醫師與羅姓女山友8日到新竹縣五峰油霞縱走，準備下山時因尋不著正確路徑不慎走散，羅女找到通訊點報案獲救，蘇男失聯到10日上午8時18分撥打報案電話進線，新竹縣消防局教導使用手機定位，取得座標，並請其在原地待救不要移動，山搜小組在9點12分尋獲蘇男，意識清醒、四肢擦傷、左小腿腫脹瘀青，9時30分返回登山口，蘇男初步檢傷後表示不需救護車送醫，由家屬自行接駁返家。

蘇男與羅女兩人相約前往五峰攀爬油羅山及霞山，順利爬完霞山後原想要返回油羅山登山口，卻因路況出現坍塌，2人雖使用離線地圖，卻無法分辨路徑，因天色已晚，2人覓得一處溪谷度過一夜。

新竹縣消防局第2大隊長陳軍佑指出，隔天2人持續尋覓道路，走到陡峭之處後，蘇男表示想要攀爬上去找路，由於地勢陡峭，羅女無力攀附，只得以高繞方式前行，抵達後卻未見到羅男蹤跡，兩人就此失聯。

羅女持續向上攀爬，找到訊號點後撥打119報案，新竹縣消防局隨即派員前往救援，與9日下午2時45分尋獲羅女，但未見蘇男蹤跡，且撥打蘇男電話，均撥不通。

蘇男家屬已趕抵羅山林道，林管處接棒展開夜間救援，新竹縣消防局則研擬救援計畫，10日上午6時再度前往搜救，到8時18分接獲蘇男打電話報案後獲救。