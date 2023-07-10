今年分科測驗7月12日、13日舉行，總計4萬2252人報考。大考中心今天公布試場分配表及考試地點，並於明（11）日下午2時至4時開放查看考場，但因各考場學校於考前一日進行全面清潔消毒作業，查看試場僅可於試場外查看考生座位，但不能進入試場內。

大考中心網站「112 學年度分科測驗試務專區」提供分科測驗試場分配表及考試地點查覽或列印，同時也提供電話語音（02）23643677查詢。考生可於考前先行上網查覽，以利考試當日能快速進入考（分）區學校應試。

不過大考中心特別提醒，若考生應試地點為台北一考區建國高中，為配合當日於建國高中辦理之國家考試，查看試場時間調整為下午4時至 6時，大考中心將針對於建國高中應試之考生發送簡訊通知提醒。

大考中心還說，申請身心障礙及重大傷病考生應考服務通過審查之考生，務必在考試前主動聯絡所在考區，以便確定考試地點、輔具及其他相關服務事項。考區連絡電話可參見所公布之試場分配表。

大考中心表示，配合防疫措施調整，今年分科測驗不再管制考場進出動線並開放親友陪考，不再製發入場識別證，考生可直接進入考（分）區。但要特別留意，7月12日、13日考試當日，考生務必攜帶應試有效證件正本應試。

大考中心說，今年分科測驗考（分）區將設置第一類備用試場提供發燒、呼吸道症狀、流感或考前罹患傳染性疾病（如：水痘等）之考生使用；第二類備用試場提供篩檢陽性考生使用。除於第一類、第二類備用試場應試之考生須全程配戴口罩外，其餘考生可自主配戴口罩。

大考中心說，篩檢陽性考生應依112學年考試簡章「突發傷病考生應考服務」管道申請，受理申請期間為7月10日至11日，可至大考中心網站「112 學年度分科測驗試務專區」之「突發傷病考生應考服務網」填報。

考區受理申請期間為7月12日至13日，考生可先至大考中心網站分科測驗下載專區下載「112 分科測驗突發傷病考生應考服務申請表」，填妥後逕向考生所屬考區提交。