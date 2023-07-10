北科大資財營學生近日到北市市民大道熱炒店嗑光店家2鍋飯，還到Google以1星評論洗版，營隊總召一度發文稱「留下1星評價無不妥」，遭網友砲轟而刪文，今日凌晨總召又再度發文，他仍認為用餐者有評論與發表的權利，但大家的批評都會虛心接受，會記取這次教訓，下次再次光臨會先預約，並向店家致上十二萬分的歉意。

北科大資財營總召今（10）日凌晨於臉書粉專指出，系上學生前往熱炒店用餐，沒有事先預約，導致店家來不及備齊足夠的餐點，造成部分同學不快的用餐體驗，身為總召明知大家有用餐需求，沒有事先告知餐廳，「這部分是我的過錯。」

總召表示，用餐後他和部分同學將不滿的情緒發洩到店家的Google評論上，他仍認為用餐者有做出評論與發表的權利，但作為一個成熟並受過教育的北科大學生，確實不該隨著同學們的情緒起舞，「我再此向店家致上十二萬分的歉意。」

總召強調，自身有在餐飲業打工的經驗，非常了解備餐的辛苦，因此想向熱炒店的工作人員說「非常謝謝你們在營隊後，為我們準備美味的佳餚」，下次會在有事先預約的前提下，再次前往用餐。同時他也向參加營隊的同學父母致歉，「我們做了不好的示範，對不起。」

總召說，大家的批評都會虛心接受，希望網友不要對同學進行人身攻擊，「本次事件錯在我，請不要將情緒發洩在無關此事的人員之上。」他承諾會記取這次教訓，學會尊重和包容，並在未來成為更好的人。