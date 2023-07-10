Villeroy還表示，升息已接近尾聲，利率將在足夠長的時間維持在高水準，足以對經濟產生影響。

Villeroy在法國南部一場經濟活動上說，目標是在2025年將通膨降到2%目標。

前國際貨幣基金(IMF)首席經濟學家、法國人Olivier Blanchard長期以來一直呼籲，將通膨目標提高到大部分央行所認可的2%水準以上。

法國資深經濟學家Patrick Artus也在會議上呼籲一個較高的通膨目標。法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)說，如果經濟學家開啟了辯論，就不應該有禁忌。

Villeroy則回應指出，提高通膨目標是一個「虛假的好主意」，將導致借貸成本升高，而不是降低。「如果我們宣佈通膨目標不再是2%，而是3%，那麼貸款人將立即要求更高的利率，至少增加1%

央行行長貝利(Andrew Bailey)在同一場討論會上說，2%的目標是不錯的平衡，因為它足夠低，讓人們在日常經濟活上不用一直考慮通膨因素。