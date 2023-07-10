根據美銀6月全球經理人調查，日股尚未有資金過度集中疑慮，更力壓各股市，獲選為加碼比率最高標的；大和證券同步指出，目前全球主動型基金相較MSCI指數配置日股的權重，仍處相對低的水準，若基金配置增至與指數相同的權重，預估外資潛在投資日股的金額超過35兆日圓，未來上漲動能可期。

日經225指數今年以來上漲27.2%，領先美國S&P500指數、歐洲STOXX 50指數、台灣加權股價指數等主要股市大盤。日經225指數採綜合股價計算，以東證一部中成交量最大、市值流通性最高的225家企業所組成，其中超過6成為出口企業。整體而言，日經225指數涵蓋科技、金融、消費等產業，是反映日本權值股行情的最具代表性指數。

在資金動能方面，依據日本交易所資料，相較去年全年共流出2.25兆日圓，今年以來截至6月23日，外資共流入4.25兆日圓。根據美銀6月全球經理人調查資金過度集中標的，55%的受訪經理人點名今年以來領漲全球股市的大型科技股，僅有不到10%點名日股；同時日股更力壓美股、歐股以及新興市場股市，獲選為加碼比率最高標的，顯示日股的國際資金流入趨勢可能只是剛開始。

元大投信分析，日經225指數的企業獲利財務指標如毛利率、股東權益報酬率較東証指數佳，此點亦反映在指數表現，根據彭博資訊統計，2003年初以來至2023年6月底，日經225指數含息期間報酬達440%，優於同期間東證指數296%。同時日圓維持弱勢有利日股表現，而新台幣兌日圓匯率會影響投資績效，元大日經225(00661)對此設計新台幣對日圓匯率避險操作，有效降低匯率波動影響，提供投資人不受新台幣兌日圓匯率影響，更貼近日經225行情的報酬表現。