台東太平村昨晚驚傳母子雙屍命案，75歲的林母脊椎開刀行動不便，由52歲次子李男全職照顧，家屬因聯繫不上2人趕回住處查看，赫然發現陳屍臥房，明顯死亡多時，鄰居聽聞消息相當錯愕，印象中母子感情好。目前警方已初步排除外力介入，確切死因有待檢方相驗。

台東縣警方昨晚6點40分接獲報案，卑南鄉太平村一處民宅傳出母子雙屍命案，死者是75歲林姓婦人和52歲李姓男子，報案人為林婦的孫子，因遲遲聯繫不上2人，返家查看發現奶奶和叔叔雙亡，陳屍臥房床上，經警方初步勘查現場，室內整潔乾淨，無外力介入的跡象，暫排除他殺可能。

警方表示，到場時母子2人陳屍1樓臥房內，經初步檢視，研判死亡時間超過1天，而現場沒有打鬥痕跡，也看不出外力介入，後續報請檢察官相驗，進一步釐清死因。

林姓母子雙屍案消息一出，震驚左鄰右舍，因為印象中母子倆相處融洽、感情好，也沒有經濟困難，至於死因紛紛推測是輕生。

太平村長吳志銘表示，林姓老婦人膝下有4名兒子，1名送養，自她龍骨開刀後行動不便，由二兒子全職照顧，生活開銷則由另外2名兒子負擔。在案發前2天，鄰居還有見到這對母子有說有笑，看不出任何徵兆。

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